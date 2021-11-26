Спочатку звезуть до національного складу, а тоді оформляють договір на утилізацію.

В Україні утилізують понад 400 тисяч доз вакцини AstraZeneca, термін придатності якої збіг у кінці жовтня. Першим етапом утилізації йде рішення про припинення її використання, а вже після цього проводять перерахунок на рівні кожного пункту щеплення.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

Читайте такожМОЗ продовжило контракт на постачання популярної вакцини від коронавірусу до кінця 2023 рокуВакцину спочатку звезуть до національного складу, тоді оформляють договір на утилізацію, і лише після того передають профільній організації, яка має відповідну ліцензію.

Всього утилізують трохи більше ніж 400 тисяч доз вакцини. Регіони вже підрахували ці залишки. Кузін пояснив, чому вакцину не встигли використати.

"Мені здається, що доволі сильний вплив на це мали певні антивакцинальні настрої та міфи про певний відсоток тромбозів, погану переносність, про її неефективність тощо. Траплялося, що люди приходили в пункт щеплень і просили все що завгодно, тільки не AstraZeneca. Навіть попри те, що багато вакцинованих людей отримали саме цей препарат, і жодних нарікань не мають", - розповів Кузін.

Як повідомляв УНІАН, Росія вкрала формулу вакцини Oxford/AstraZeneca для створення своєї сумнозвісної вакцини "Супутник V", яка вже нібито пройшла третю фазу випробувань. Служби безпеки Великобританії стверджують, що у них навіть є докази крадіжки, вчиненої російськими шпигунами.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Марта Гичко