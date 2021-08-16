Уникнути хвороби дорослим і дітям допоможе вакцинація.

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, чому щеплюватися від гепатиту В варто дорослим та дітям.

Як йдеться у повідомленні МОЗ, лікування від хронічного гепатиту В немає, хоча вчасна терапія допомагає стримати прогресування хвороби.

"Інфікована гепатитом В людина може не відчувати жодних симптомів, але якщо вони розвиваються, то зазвичай виникають через 2–3 місяці після зараження (гострий гепатит В) або через 6 місяців і більше (хронічний гепатит В). Особливо небезпечним хронічний гепатит В є для немовлят, тому з 2002 року в Україні запроваджена безоплатна рутинна вакцинація всіх новонароджених дітей у першу добу життя. Поширеним є міф, що щеплення від гепатиту В спричиняє такий розповсюджений стан малюків, як жовтяниця новонароджених. Це неправда. Вакцина від гепатиту В - абсолютно безпечна, вона є інактивованою (неживою), тож не може стати причиною інфікування", - пояснили в міністерстві.

У МОЗ нагадали, що гепатит В - це вірусне інфекційне захворювання, що передається через кров і рідини організму й може спричинити серйозне ураження печінки, зокрема, цироз і рак. Уникнути хвороби допоможе вакцинація.

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Після рутинної вакцинації перевірку на наявність антитіл проводити не потрібно.

В Україні 621 281 особа хворіє на вірусний гепатит В. Під медичним наглядом перебуває лише 3%. Більшість хворих не знає про свій діагноз та не отримує лікування

Як раніше повідомляв УНІАН, гендиректор Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я Роман Родина заявив, що Україні може загрожувати новий спалах кору, аналогічний тому, який був у 2017-2019 роках, через низький рівень охоплення щепленнями вакциною КПК (від кору, паротиту і краснухи).

Автор: Леся Лещенко