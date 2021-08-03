З перевезенням тіла на батьківщину можуть виникнути складнощі.

У Сінгапурі від наслідків COVID-19 помер 34-річний український моряк.

Про це повідомляє місцеве видання Today.

Згідно з публікацією, в понеділок, 2 серпня, Міністерство охорони здоров'я Сінгапуру заявило про смерть моряка-українця, який прибув до цієї держави на борту судна 29 липня.

Було встановлено, що раніше, 25 липня, у чоловіка підвищилася температура, з'явився кашель і слабкість, а 31 липня почалася задишка.

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"Міністерство охорони здоров'я повідомило, що 1 серпня його з судна доставили в лікарню загального профілю Сінгапуру, і того ж дня у нього була підтверджена інфекція COVID-19", - зазначає ЗМІ.

На думку морського юриста Миколи Гольбіна, при репатріації тіла можуть виникнути складнощі, оскільки людей, померлих від коронавірусу (наслідків вірусу), як правило, кремують. Якщо родичі моряка відмовляться від цієї процедури, тіло можуть не видати для перевезення на Батьківщину.

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Автор: Лариса Козова