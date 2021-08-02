У KSE вважають, що досить швидкий сплеск захворюваності відбудеться вже в першій половині серпня.

Українська влада озвучила два прогнози можливого початку наступної хвилі пандемії коронавірусу. При першому на підготовку до сплеску захворювання є ще місяць. При другому - часу вже зовсім не залишилося.

Про це РБК-Україна розповів голова профільного комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

За його словами, є два прогнози, від яких відштовхується влада:

оптимістичний - в цьому випадку зростання захворюваності відбудеться приблизно в другій половині вересня;

песимістичний - в такому випадку кількість хворих почне різко збільшуватися вже в другій половині серпня.

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У центрі економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) більш песимістичні. Там пророкують досить швидкий сплеск захворюваності, який буде зафіксований вже в першій половині серпня.

"Небезпека полягає в тому, що зараз всі регіони України знаходяться на мінімальному плато, маючи досить низький рівень захворюваності. Всі вони перестали демонструвати падіння захворюваності. Це якраз грунт для того, щоб почався сплеск", - пояснив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

Він додав, що наразі владі України вдається оперативно реагувати на локальні спалахи і стримувати розвиток епідемії коронавірусу. Але ймовірність сплеску COVID-19 залишається досить високою.

Станом на ранок 2 серпня з початку пандемії в Україні зареєстровано 2 253 534 випадки захворювання коронавірусом. В останню добу хворобу підтвердили у 256 осіб.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко