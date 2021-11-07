Загалом в межах COVAX разом із цією поставкою ЮНІСЕФ доставив в Україну вже близько 7,5 млн доз вакцин різних виробників.

У неділю, 7 листопада, дитячий фонд ООН - ЮНІСЕФ - доставив в Україну 2 930 300 доз мРНК-вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Moderna.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

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Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні 6 листопада діагностували у 17 419 осіб, госпіталізовані 5 652 захворілих. Зокрема, захворіли 1 119 дітей та 195 медпрацівників. Окрім того, одужали 8 520 осіб, а померли 449 інфікованих.

Щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 за минулу добу зробили 131 406 осіб. З них одну дозу отримали 85 340 людей, повністю імунізовані - 46 066.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Жирій