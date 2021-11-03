Всього від початку вакцинальної кампанії на територію країни було поставлено понад 26 мільйонів доз вакцини. В залишках зараз є 7,5 млн доз

До кінця цього тижня очікується поставка в Україну 2 млн 930 тис. доз вакцини Moderna від COVID-19 в рамках глобальної ініціативи Covax.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

"Для забезпечення попиту на вакцинацію до кінця цього тижня ми очікуємо 2 млн 930 тис. доз вакцини Moderna від глобальної ініціативи Covax. Всього від початку вакцинальної кампанії на територію країни було поставлено понад 26 млн доз вакцини. На залишках зараз є 7,5 млн доз", - зазначив Ляшко.

Він закликав регіони максимально підготуватися до прогнозованого збільшення людей, які хочуть робити щеплення, и забезпечити роботу всіх пунктів щеплення та центрів масової вакцинації з урахуванням прогнозованого збільшення попиту.

Читайте такожУ Польщі тестують українську вакцину від COVID"Організація вакцинального процесу відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров'я – це турбота у першу чергу про здоров'я своєї громади, а також - це можливість уникнути потрапляння до червоного рівня епідемічної небезпеки", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, за весь період вакцинальної кампанії в Україні проведено понад 18 млн щеплень.

Вчора, 2 листопада, 310 тис. 439 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 229 тис. 100 людей, повністю імунізовані - 81 тис. 339.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 млн 682 тис. 752 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 млн 596 тис. 587. Загалом проведено 18 млн 279 тис. 337 щеплень.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко