Загалом за контрактом Україна має отримати майже два мільйони доз CoronaVac.

До України сьогодні ввечері прибула нова партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Її обсяг складає 500 тисяч доз.

Про це ввечері в середу повідомила прес-служба МОЗ України.

Наразі препарат відправлено на лабораторний контроль.

У МОЗ нагадали, що щеплення CoronaVac розпочалося в Україні 13 квітня.

"Це інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, "вбитий" вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет. Вакцина надійшла до України в однодозних флаконах. Для повної імунізації від COVID-19 потрібно дві дози, інтервал введення яких складає 28 днів. Температура зберігання +2 - +8℃, препарат не вимагає особливих умов холодового ланцюга", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Україна отримала 1,2 мільйона доз CoronaVac з законтрактованих 1,9 мільйона.

Також сьогодні в Україну було доставлено першу (117 тисяч доз) партію вакцини Comirnaty американсько-німецького виробництва компаній Pfizer/BioNTech, яка закуплена за кошти державного бюджету. Завтра очікується ще 50 тисяч.

Таким чином, усього 167 тисяч доз буде доставлено до кінця тижня.

Доставленою вакциною щеплюватимуть освітян, медиків, представників силових структур.

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Автор: Юрій Годован