Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 2 338 164 особи.

Україна нині восьма у десятці країн Європи з найшвидшим поширенням коронавірусу.

Про це йдеться у даних Worldometers.

На сьогодні виявлено 2 338 164 випадки інфікування. У трійці держав-лідерів – Британія (7 371 301), Росія (7 234 425) та Франція (6 942 105).

Поряд з Україною у переліку Польща (2 896 599) та Нідерланди (1 981 252).

Читайте такожУкраїна зможе сама тестувати пацієнтів на нові штами коронавірусуНатомість у світовому рейтингу станом на дані ранку 17 вересня Україна на 17-му місці – поряд з Південною Африкою та Філіппінами.

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 вересня в Україні підтвердили антирекорд з періоду травня. Вперше за чотири місяці виявлено понад 6 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень за добу в Харківській, Львівській та Одеській областях.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 2 338 164 особи, з них 2 228 543 одужали, летальних випадків — 54750.

Станом на 17 вересня 122 906 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 16 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 72 201 людина, повністю імунізовані - 50 705 людей.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Яна Ставська