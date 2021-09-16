Очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що зростання захворюваності на коронавірус було прогнозованим.

У Міністерстві охорони здоров'я дали пояснення, чому захворюваність на COVID-19 в Україні зростає.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що зростання захворюваності на коронавірус в Україні, яке спостерігається в останні тижні, було прогнозованим, як повідомляє канал Коронавірус у регіонах.

"Ми зайшли в епідсезон ГРВІ та прогнозовано у нас зростає кількість випадків коронавірусу. Ми до цього готувалися і розуміємо, що це невідворотний процес. Кількість випадків буде збільшуватися", - зазначив Ляшко.

Серед чинників зростання захворюваності названо також температурні умови, початок навчального року, і те, що вірус в цей період часу найбільш часто передається від людини до людини.

Коронавірус в Україні

В Україні вчора, 15 вересня, зафіксували 5 744 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 629 дітей та 95 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 507 осіб, померли від ускладнень - 101.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (552), Харківській (498), Дніпропетровській (415), Одеській (347) областях та Києві (362).

Автор: Олег Давигора