За даними Держстату, населення України в січні-серпні скоротилося ще на 246 тис. осіб.

Україна вийшла на другу позицію серед великих країн Європи за рівнем смертності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

"Україна вийшла на другу позицію серед великих країн Європи за рівнем смертності", - зазначив він.

За даними KSE, наразі в Україні рівень смертності на 100 тис. населення за останні 14 днів становить 10,3.

Країні вдається стримувати коефіцієнт виявлення нових випадків захворювання на рівні близько 15%, що означає, що 15 зі 100 протестованих отримали позитивні результати тесту на COVID-19, зазначив Ганиченко.

Водночас Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує утримувати цей показник на рівні 5% і нижче.

Крім того, Україна перебуває на третьому місці серед великих європейських країн за кількістю виявлених випадків захворювання коронавірусом за останні 14 днів на 100 тис. населення із показником 465.

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Зазначимо, за січень-серпень цього року населення України скоротилося ще на 245,9 тис. осіб – станом на 1 вересня в державі проживали 41,343 млн осіб. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Кількість померлих за вказаний період досягла 439,4 тис. осіб, хоча в січні-серпні 2020 року цей показник був нижчим – 378,3 тис. людей. При цьому народилося 180,8 тис. дітей, що на 12 тис. менше, ніж за аналогічний період минулого року.

У Держстаті зазначили, що кількість померлих істотно переважає над кількістю народжених: на 100 померлих – 41 народжений. Також у січні-серпні в Україну прибули 291,3 тис. осіб – на 36 тис. більше, ніж за 8 місяців минулого року.

Країну при цьому залишили 278,6 тис.осіб – на 30 тис. більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Дані за чисельністю населення охоплюють всі регіони України, крім тимчасово окупованих ОРДЛО, Криму і Севастополя. Дані щодо міграційного руху населення сформовані без урахування Криму, Севастополя, а також окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, як писав УНІАН, в Україні смертність від COVID-19 "побила" історичний максимум за весь період пандемії.

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Автор: Антоніна Доломанжи