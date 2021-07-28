Кабмін ухвалив зміни щодо правил перетину державного кордону через поширення штаму коронавірусу "Дельта".

Кабінет міністрів ухвалив деякі зміни щодо правил перетину державного кордону через поширення штаму коронавірусу "Дельта".

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено під час засідання уряду.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, МОЗ та уряду готуються до нової потенційної хвилі значного розповсюдження коронавірусу, що може бути спричинена через поширення небезпечного штаму "Дельта".

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"Кожен день ми працюємо, аби якомога краще підготувати нашу медичну систему. Паралельно з цим потрібно мінімізувати можливість розповсюдження вірусу від людей, які приїжджають з-за кордону. Тому вносимо зміни в карантинну постанову 1236 в частині перетину державного кордону та режиму самоізоляції", - сказав Шмигаль.

Як зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пропонуються нові правила перетину кордону, які наберуть чинності через сім днів після офіційної публікації, щоб знизити можливість поширення вірусу на території України.

"Особливому контролю підлягатимуть невакциновані іноземці чи українці, які прибули з Росі та Індії. Якщо вони провели останні 7 днів до перетину українського кордону в цих країнах, вони будуть підлягати обов'язковій самоізоляції чи обсервації протягом 14 днів без можливості дострокового її припинення", - сказав Ляшко.

Також, за його словами, для громадян України, які виїхали за межі країни до моменту набуття чинності постанови, повернення додому залишатиметься без перешкод.

"З набранням чинності постанови громадяни України продовжать безперешкодно перетинати кордон в разі наявності хоча б одного щеплення від коронавірусу. Іноземці завжди повинні мати негативний результат тесту, страховий поліс, а також в разі відсутності повного курсу вакцинації в іноземця чи хоча б одного щеплення в громадянина України при перетині кордону буде запропоновано встановити додаток "Вдома". Цей додаток розпочне контролювати самоізоляцію через 72 години, якщо за цей час людина не отримає негативний результат тесту вже на території нашої держави", - пояснив Ляшко.

Нагадаємо, У США та країнах ЄС реєструють все більше випадків штаму коронавірусу “Дельта”. У МОЗ наголосили, що щеплення проти COVID-19 ефективно запобігають тяжкому перебігу хвороби й рятують життя.

Вчора в Олександрівській лікарні у Києві помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу "Дельта". Медики розповідають, що хвороба протікає агресивніше і швидше, ніж попередні штами: на 2-3 день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, вони не можуть самостійно дихати. Вік важких пацієнтів молодий, 30-40 років.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Леся Лещенко