Четверо з шести пацієнтів Олександрівської лікарні у Києві, у яких виявили штам "Дельта", нещодавно повернулися з Росії.

В Олександрівській лікарні у Києві помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу "Дельта".

Про це в ефірі телеканалу "Київ" повідомила директор медзакладу Людмила Антоненко, передає Kyiv Media.

За її словами, четверо з шести пацієнтів Олександрівської лікарні у Києві, у яких виявили штам "Дельта", нещодавно повернулися з Росії.

Медики розповідають, що хвороба протікає агресивніше і швидше, ніж попередні штами: на 2-3 день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, вони не можуть самостійно дихати. Вік важких пацієнтів молодий, 30-40 років.

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У столичній Олександрівській лікарні первинним тестуванням виявлено 6 випадків COVID-19 штаму "Дельта".

13 липня у Закарпатській області штам коронавірусу "Дельта" підтвердили у двох жінок, які приїхали з Росії.

14 липня гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив про зростання кількості випадків інфікування і смертності від COVID-19 у п’яти із шести регіонів ВООЗ.

Зазначається, що така ситуація зумовлена зростанням поширеності у світі штаму “Дельта”, який наразі виявили у 111 країнах.

16 липня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найближчим часом Кабмін за дорученням РНБО запровадить додаткові заходи реагування на нові штами COVID-19.

Автор: Денис Прядко