Шанс на одужання отримав 62-річний львів'янин. Чоловік хворіє з 2018 року.

У Львові кардіохірурги вперше заморозили серце 62-річного чоловіка, щоб вилікувати "миготливу аритмію". Пацієнт хворіє з 2018 року.

Про це розповів в. о. генерального директора Першого територіального медичного об'єднання Львова Олег Самчук.

"Льодовиковий період" в кардіохірургії Львова! Наші лікарі вперше заморозили серце пацієнта, щоб вилікувати "миготливу аритмію". Нова для Львова операція називається кріоабляцією", - написав він.

Читайте такожУ Львові 29-річному чоловіку з Вінниччини пересадили серце (фото)Шанс на одужання отримав 62-річний львів'янин. Чоловік хворіє з 2018 року. Крім того, у чоловіка відсутня одна нирка. Це ускладнює ситуацію, адже він не може приймати препарати, що розріджують кров.

Перед операцією стан пацієнта був вкрай важким, напади повторювалися кілька разів на добу і загрожували інсультом.

Лікарі вирішили оперувати львів’янина, шляхом "кріоабляції". Таку ж операцію після нього виконали ще двом пацієнтам.

Під час операції в серце 62-річного пацієнта ввели рідкий азот з температурою -60 градусів, який убив хворі ділянки серця", - розповів Олег Самчук.

"Миготлива аритмія" є головною причиною виникнення ішемічних інсультів. У передсердя йде імпульс, що змушує стінки неконтрольовано скорочуватися: 400-500 разів на хвилину при нормі - 50-60.

Ризик утворення тромбів в такому стані зростає в 5 разів. Так само у 5 разів підвищується ризик виникнення інсультів.

За словами лікаря, з цією хворобою живуть до 800 тисяч українців. Вона фактично не лікується медикаментозно.

"Тепер завдяки "кріоабляції" у нас з'явилася можливість заморожувати ділянки передсердя, щоб вони не пропускали в відділи серця хаотичні імпульси. Шанси одужати після такого втручання - 90%", - резюмував Самчук.

Як повідомляв УНІАН, у Львові медики успішно пересадили нирку 15-річному хлопцеві. Це перша така операція в Першому територіальному медичному об’єднанні Львова. Донором стала бабуся хлопця: її нирка підійшла онукові.

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Автор: Марта Гичко