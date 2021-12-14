Медики кажуть, що донорський орган запрацював одразу на операційному столі. Таку операцію у комунальній міській лікарні провели вперше.

У Львові медики успішно пересадили нирку 15-річному хлопцеві. Це перша така операція в Першому територіальному медичному об’єднанні Львова. Донором стала бабуся хлопця: її нирка підійшла онукові.

Як повідомив лікар Олег Самчук у Facebook, Ярослав народився з хворими нирками. Однак діагноз гломерулонефрит йому встановили лише в 11 років. Лікування не допомагало, і хвороба прогресувала.

Лікаря довелося поставити родину перед вибором: замісна ниркова терапія або трансплантація.

"Шанс на якісне життя Ярославу без вагань погодилася дати бабуся Анастасія, нирка якої онукові ідеально підійшла", – розповів лікар Самчук.

Лікарі здійснили трансплантацію 7 грудня. Донорський орган запрацював одразу на операційному столі.

Зараз бабуся і Ярослав почуваються добре. Це була перша операція з пересадки нирки дитині у Львові.

Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook, це вже 74 трансплантація органів, яку провели у 2021 році у Львові. Дві з них – дитячі.

"Радію, що все більше українців не їдуть за кордон для пересадки органів. А можуть отримати шанс на життя у Львові. Дякую лікарям!" – написав Садовий.

Нагадаємо, днями у Києві лікарі Інституту серця провели екстрену та надскладну операцію з трансплантації серця.

Трансплантація в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко