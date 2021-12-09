Реципієнтом стала 26-річна дівчина.

У Києві лікарі Інституту серця провели екстрену та надскладну операцію з трансплантації серця.

Про це повідомляється на сторінці Інституту у Facebook.

Операцію проводили вночі. Реципієнт - 26-річна дівчина зі злоякісними пухлинами в лівому шлуночку та правому передсерді.

"Новоутворення були локалізовані в серці та не встигли поширитися на інші органи. Проте вони збільшувалися та давали про себе знати щодня. Критична ситуація, за якої кожен день міг бути вирішальним", - йдеться у повідомленні.

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Операція пройшла успішно.

Відзначається, що це була 25 трансплантація, виконана лікарем-кардіохірургом Борисом Тодуровим та його бригадою.

Раніше повідомлялося, що у Львові прооперували 23-річного хлопця, який народився з аномально зрощеними нирками.

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Автор: Людмила Жерновська