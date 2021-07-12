Наразі у столиці планують використовувати Pfizer лише для вакцинації колективів компаній та людей від 60 років.

Наразі в Києві немає достатньої кількості доз вакцини Pfizer, аби зробити щеплення всім охочим у центрах масової вакцинації.

Про це в коментарі «Громадському» заявив координатор вакцинації в Києві Василь Животенюк.

12 липня у МОЗ запевнили, що Pfizer став доступним для всіх українців, які хочуть щепитися в одному із центрів вакцинації. Однак Животенюк зазначив, що Міністерство хоч і намагається максимально поширити вакцинацію, але достатньої кількості препаратів для цього не виділяє.

Поки що вакциною Pfizer продовжать вакцинувати тільки пріоритетні групи: літніх людей (60+) та колективи компаній. Також щеплення робитимуть освітянам, соціальним і медичним працівникам, співробітникам органів центральної влади та органів місцевого самоврядування, яких не щепили раніше.

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За даними посадовця, зараз у Києві є 28 тисяч доз вакцини Pfizer для першої вакцинації та 97 тисяч доз для щеплення тих, хто вже отримав першу дозу.

Животенюк зазначив, що у МОЗ пропонують використати наявні залишки для вакцинації охочих, а для вакцинації другою дозою тих, хто вже отримав щеплення, пропонують використати партію, яка має прилетіти в Україні у липні. Однак він сумнівається, чи точно відбудеться така поставка.

Наразі у столиці планують використовувати Pfizer лише для вакцинації колективів компаній та людей від 60 років, оскільки на вакцинацію усіх охочих у Київ не надійшло жодної дози.

За словами посадовця, зараз немає рішення про вакцинацію всіх охочих і з боку київської влади. Чи постановить вона використати залишки вакцин на щеплення усіх вікових груп, Животенюк сподівається отримати відповідь до кінця 12 липня.

Раніше в МОЗ заявили, що вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech тепер використовуватимуть для проведень щеплень у центрах масової вакцинації, де вона буде доступна усім охочим з пріоритетом для людей похилого віку та людей із супутніми захворюваннями.

Зазначається, що Україна очікує отримати близько 1 млн доз вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech від COVID-19 до кінця липня, тому цю вакцину зробили доступною для широкого загалу.

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Автор: Дмитро Захаров