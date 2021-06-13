Головний санлікар заявив про необхідність продовження карантину.

Україні навряд вдасться уникнути четвертої хвилі епідемії коронавірусу восени, вважає головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Як повідомляє ТСН, таку думку він висловив в ефірі "Сніданку з 1+1". На його переконання, хоч наразі ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні стабільна, адаптивний карантин треба подовжувати.

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"Карантин треба подовжувати, але ми його коригуємо. Зараз багато країн пом'якшують обмеження, але жодна не знімає їх повністю. Принаймні, у нас залишатиметься масковий режим у приміщеннях і соціальна дистанція навіть, якщо більшість заходів, спрямованих на протидію коронавірусу, будуть скасовані. Навіть США залишають вимогу щодо носіння масок попри великі темпи вакцинації. Це звичайна практика", - наголосив Кузін.

Попри те, що у МОЗ планують до кінця літа вакцинувати близько п'яти мільйонів громадян, лікар очікує повернення коронавірусу восени.

«Ми розуміємо, що ГРВІ переважно з'являються наприкінці осені та на початку зими. Сподіваємося, що ця хвиля буде мінмальною - не такою, як восени минулого року. Це може бути рахунок того, що є частина людей, які вже перехворіли, а інша частина – вакцинована», - наголосив Ігор Кузін.

Коронавірус в Україні

Ситуація з коронавірусом в Україні протягом останніх тижнів стабілізувалась. Станом на ранок, 13 червня, в Україні підтвердили 857 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 37 дітей та 17 медпрацівників.

За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні захворіли – 2 223 558 осіб; одужали – 2 127 337 осіб; летальних випадків – 51 679; проведено ПЛР-тестувань – 10 504 548.

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Автор: Дмитро Захаров