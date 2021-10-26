За словами міністра, Мінінфраструктури за один день видало всі необхідні дозволи, і дистриб'ютор привіз декілька машин з киснем з Польщі і розвіз його по лікарнях.

Україна почала закуповувати кисень для хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Польщі.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю УП.

"Так (Україна вже почала закуповувати кисень у Польщі – ред.), з урахуванням того, що він (завод з виробництва кисню зупинився – ред.) на заході України, то зв'язалися з Польщею - це швидше, ніж везти кисень з Донецької, Луганської чи Запорізької областей", - зазначив міністр.

За його словами, Мінінфраструктури за один день видало всі необхідні дозволи, і дистриб'ютор привіз пару машин з киснем з Польщі і розвіз кисень по лікарнях.

У відповідь на запитання журналіста, за якою ціною Україна закуповує кисень у Польщі, Ляшко відповів, що "лікарня взагалі не відчула, звідки у неї цей кисень. Це було питання постачальника, який за своїми контрактами закрив її потреби".

За даними Prozorro, лікарні закуповують кисень в українських виробників по 10-15 тисяч гривень за тонну.

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Проблеми з киснем для хворих коронавірусом - що відомо

Минулого тижня COVID-лікарню на Миколаївщині попередили про припинення постачання кисню для хворих.

Після цього стало відомо, що в Україні офіційно дозволили виписувати з лікарень пацієнтів, які залежать від кисню.

22 жовтня Ляшко запевнив, що проблем з медичним киснем для хворих на COVID-19 немає.

При цьому, за його словами, два заводи, які займаються виробництвом медичного кисню, зупинилися на планові регламентні роботи на 10-15 днів. Ще в одного виробника на заході України виникли технічні несправності.

25 жовтня повідомлялося, що у лікарнях у Чернігові виникла критична ситуація із забезпеченням хворих на COVID-19 киснем через перебої з постачанням. Не менш критична ситуація спостерігається в Херсонській області.

Автор: Денис Прядко