Готується звернення з даного питання до Міністерства охорони здоров'я та Кабінету міністрів.

В опорних лікарнях Одеси з COVID - 19 не вистачає анестезіологів, медсестер і санітарів.

Як повідомили в прес-службі мерії, дану проблему обговорювали сьогодні на нараді міського голови Геннадія Труханова з директорами лікарень з питань роботи опорних стаціонарів Одеси з COVID-19.

"Найбільш проблемним моментом роботи опорних стаціонарів є нестача кадрів – лікарів-анестезіологів, середнього та молодшого медичного персоналу. Активно ведуться переговори щодо залучення медиків до роботи в опорних лікарнях, а також готується звернення з даного питання до Міністерства охорони здоров'я та Кабінету міністрів України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні в Одесі пацієнтів з підозрою та підтвердженим діагнозом COVID-19 госпіталізують до чотирьох лікарень: міської інфекційної лікарні та відділень міської лікарні №5 на вул.Троїцькій та Лідерсівському бульварі. Діти поступають в дитячу лікарню №3, вагітні та породіллі – в пологовий будинок №2.

Читайте такожЗеленський дав Кабміну "коронавірусне" дорученняЗа інформацією Одеського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, за останню добу на COVID-19 захворіли 49 одеситів. В цілому з початку епідемії в Одесі зареєстровані 72 тис.689 випадків коронавірусної хвороби.

За даними на 4 жовтня, на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 237 пацієнтів з COVID-19, з них 37 осіб перебувають у стані середньої тяжкості, у важкому - 200 пацієнтів, з них шестеро підключені до апаратів ШВЛ.

У МКЛ №5 проходять лікування 235 пацієнтів з СOVID-19, в дитячій міській клінічній лікарні №3 - 27 дітей.

Раніше волонтер заявила, що в Одесі закінчилися місця для хворих на коронавірус.

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Автор: Лариса Козова