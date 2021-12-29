В Україні дві області потрапили у "помаранчеву" зону епіднебезпеки

Зокрема, це Донецька і Чернігівська області.

В Україні дві області потрапили у "помаранчеву" зону епідемічної небезпеки.

Про це свідчать індикатори визначення рівнів епідемічної небезпеки на сайті Міністерства охорони здоров'я станом на 28 грудня.

Зокрема, у Донецькій і Чернігівській областях перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування, який має становити менше 20%.

Читайте такожВ Україні більше немає "помаранчевих" регіонів: які області в "червоній" зоніУ МОЗ зазначають, що "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень та визначається сигнальним про наближення регіону до "червоної" зони, але місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.