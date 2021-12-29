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В Україні дві області потрапили у "помаранчеву" зону епіднебезпеки

Віталій Саєнко

11:03, 29.12.21
1 хв. 176
Дві області потрапили у "помаранчеву" зону / УНІАН

В Україні дві області потрапили у "помаранчеву" зону епідемічної небезпеки.

Про це свідчать індикатори визначення рівнів епідемічної небезпеки на сайті Міністерства охорони здоров'я станом на 28 грудня.

Зокрема, у Донецькій і Чернігівській областях перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування, який має становити менше 20%.

Читайте такожВ Україні більше немає "помаранчевих" регіонів: які області в "червоній" зоніУ МОЗ зазначають, що "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень та визначається сигнальним про наближення регіону до "червоної" зони, але місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Кабміні сказали, чи будуть в Україні нові локдауни. За словами прем'єрм-міністра Дениса Шмигаля, жорстких карантинів допоможе уникнути вакцинальна кампанія від коронавірусу. Наразі жорстких локдаунів Уряд вводити не планує.

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