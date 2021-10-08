Це Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Чернівецька.

На сьогодні показники поширення COVID-19 у 13 областях України відповідають "помаранчевому" рівню епідемічної небезпеки.

Відповідна інформація обнародувана на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я.

Це Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Чернівецька.

Читайте такожХарківська, Запорізька Та Херсонська області вже відповідають критеріям "червоного" рівня епіднебезпеки

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в найближчі дні кілька областей можуть потрапити в "червону" зону епіднебезпеки.

В Україні за добу виявили 16 362 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 1553 дитини та 431 медпрацівник. Також за добу було госпіталізовано 3526 осіб; зафіксовано 241 летальний випадок; одужали 4720 осіб.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко