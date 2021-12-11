За весь час пандемії в Україні коронавірус діагностували у 3 553 817 людей.

Станом на ранок, 11 грудня, в Україні підтвердили ще 10 133 нових випадків коронавірусу. З них дітей – 991, медпрацівників – 199.

Про це йдеться у даних МОЗ в Telegram.

Найбільше випадків підтвердили у Києві (1203) та Одеській області (697).

У п’ятницю з ускладненнями COVID-19 в лікарні госпіталізували 2 307 людей; 446 хворих померли, водночас 25 861 людина одужала.

За весь час пандемії в Україні коронавірус діагностували у 3 553 817 людей, з них 3 184 287 одужали, а 90 789 померли.

Вакцинація в Україні

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 087 749 людей, з них отримали першу дозу – 14 087 747 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 364 798 людей. Загалом проведено 26 452 547 щеплень.

Читайте такожСімейний лікар захворів або звільнився: в НСЗУ розповіли українцям, куди звертатися за допомогою168 359 людей було вакциновано проти COVID-19.

Першу дозу отримали 55 798 людей, повністю імунізовані – 112 561 людина.

Прогноз щодо ситуації з коронавірусом в Україні

Експерти KSE наголошують, що третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні вже виходить зі свого піку. Стабілізація епідеміологічних показників, на кшталт спаду захворюваності, є тому підтвердженням.

За прогнозом голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, наступна хвиля захворюваності на COVID-19 очікується наприкінці зими – на початку весни.

На 10 грудня показники "жовтої" зони епідемічної небезпеки мали 13 регіонів України, зокрема, столиця.

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Автор: Яна Ставська