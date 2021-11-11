Інфекціоніст наголосила, зокрема на можливостях раннього лікування захворювання.

Найближчим часом лікарі отримають нові протоколи для лікування хворих на COVID-19 з урахуванням особливостей штаму "Дельта".

Про це повідомила український інфекціоніст Ольга Голубовська під час відвідування Центральної міської лікарні в м. Рівне в межах конференції лікарів-інфекціоністів, інформує сайт політсили "Слуга народу".

На конференції обговорювали питання щодо викликів COVID-19 та напрацьовували нові протоколи.

Читайте такожОдна вакцина від коронавірусу повністю досліджена – КомаровськийГолубовська зауважила, що зростання саме штаму "Дельта" в європейських країнах розпочалось з кінця весни нинішнього року.

"У нас будуть оновлені протоколи в лікарів. Буквально позавчора ми проголосували за зміни в наш протокол лікування. У нас є ресурс, який допомагає уникати таких смертей, і його треба запровадити. До того ж, мало хто говорить про раннє лікування захворювання, а воно є, і воно ефективне", – наголосила вона.

Інфекціоніст вкотре закликала людей, особливо з групи ризику, вакцинуватися, усіма способами мінімізувати ризики захворювання – не контактувати з людьми, захищати себе.

Як повідомляв УНІАН, в Україні минулої доби, 10 листопада, виявлено 24 тис. 747 хворих на COVID-19, в тому числі захворіли 1 тис. 550 дітей та 462 медпрацівники.

Померли від ускладнень коронавірусної хвороби 652 людини.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Інна Андаліцька