На сьогодні в Україні 91-92% пацієнтів в лікарнях - невакциновані особи.

Вакцинація в 11 разів зменшує ризик смертності від "Дельта"-штаму COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

"Вакцинація в 11 разів зменшує ризик смертності від "Дельта"-штаму COVID-19. Це результати дослідження американського Центру з контролю та профілактики хворб. Ряд європейських країн вже підтверджують це дослідження на практиці. Наприклад, Великобританія, Німеччина, Бельгія, із більш ніж 65% вакцинованого населення зараз демонструють у 8-14 разів меншу летальність, ніж під час весняної хвилі", - зазначив міністр.

Також Ляшко нагадав, що сьогодні в Україні також 91-92% пацієнтів в лікарнях - невакциновані особи.

"Якби в Україні був рівень вакцинації хоча б на середньоєвропейському - ми б мали на третину менше смертей щодня. Та навіть попри це в Україні вакцинація врятувала вже 6 тис. життів", - підкреслив очільник МОЗ.

Крім цього, Ляшко розповів, скільки вакцини від COVID-19 на сьогодні є в Україні. За його словами, Україна наразі має 10 млн 300 тис. доз різних вакцин від коронавірусу.

"Зокрема майже 3 млн доз вакцини Moderna, 800 тис. доз вакцини AstraZeneca, 4,5 млн доз CoronaVac, і 2 млн доз Comirnaty від Pfizer", - сказав міністр.

Ляшко додав, що зробити щеплення можна в пунктах щеплення або в центрах масової вакцинації.

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"Наразі таких закладів 1174. Із них 65 приватних та 14 фізичних осіб-підприємців. З початку вакцинальної кампанії від коронавірусу НСЗУ виплатила медзакладам 397 млн грн за проведення щеплень. Лідерами з виплат за вакцинацію від COVID є місто Київ (заклади охорони здоров'я лише за проведену вакцинацію отримали понад 62 млн грн) та Дніпропетровська область (понад 37 млн грн)", - пояснив очільник МОЗ.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко