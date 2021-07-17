Минулої доби вакциновано 111 тис. 150 людей

З початку вакцинальної кампанії в Україні проведено 4 млн 011 тис. 040 щеплень.

Як повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу вакциновано 111 тис. 150 людей.

З початку кампанії щеплено 2 млн 604 тис. 862 людини, з них отримали 1 дозу – 2 млн 604 тис. 860 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 млн 406 тис. 180 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Щеплення проводилось 741 мобільною бригадою з імунізації, у 1 тис. 615 пунктах щеплення та 56 центрах вакцинації.

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Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

До кінця липня в Україну заплановано поставку понад 8 млн доз вакцин від COVID-19.

З наступного тижня почнеться п’ятий етап кампанії з вакцинації від COVID-19, коли щеплюватимуть всіх охочих від 18 років.

Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко під час онлайн-брифінгу заявив, що щоб досягти колективного імунітету, до кінця року треба щодня та без вихідних щеплювати щонайменше 250 тис. осіб.

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Автор: Катерина Гірник