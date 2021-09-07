Наразі ліжка з киснем зайняті на 17%, а реанімаційні - на 23%.

У Київській школі економіки (KSE) заявили, що в Україні пришвидшується завантаженість ліжок у ковідних лікарнях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

За його словами, наразі добові показники смертності в Україні не спадають, а продовжують перебувати на підвищеному рівні плато - в середньому 38 померлих за добу.

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"Очікується, що цей показник буде незначно зростати далі як наслідок зростання і захворюваності, і госпіталізацій в Україні. Адже динаміка захворюваності і госпіталізацій пришвидшується. Кількість госпіталізованих зросла приблизно на 20% на тиждень, а розрив між госпіталізаціями і виписками зріс до третини. Це означає, що на ковідні ліжка приходить більше пацієнтів, ніж з них виписують, що спричиняє зростання навантаження на систему охорони здоров'я", - розповів Ганиченко.

Він уточнив, що за останній тиждень завантаженість всіх типів ковідних ліжок пришвидшується. Зокрема, станом на зараз ліжка з киснем зайняті на 17%, а реанімаційні - на 23%.

Крім того, почала прискорюватися й зайнятість апаратів ШВЛ, яка наразі становить 8%.

"Поки що ми не говоримо, що ситуація виходить з-під контролю. Ми маємо набагато меншу завантаженість, ніж на початку 2021 року", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, в Україні вчора зафіксували 2197 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За минулу добу госпіталізовано 485 осіб, зареєстровано 53 летальних випадки.

За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 2300504 особи, померли – 54054, одужали – 2214606.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Антоніна Доломанжи