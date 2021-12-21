Експерти очікують продовження спаду рівня смертності найближчими тижнями.

В Україні середньодобова смертність від COVID-19 зменшилась вдвічі та становить 292 особи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на онлайн-брифінгу повідомила аналітик Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Катерина Кузьмінова.

"Чотири тижні спаду ковідної смертності в Україні: середньодобова кількість померлих зменшилась вдвічі та становить 292 особи", - зазначила вона.

За словами Кузьмінової, враховуючи, що смертність є відкладеним показником, а тренди смертності слідують за показниками нових випадків і госпіталізацій з відставанням у кілька тижнів, у KSE очікують продовження спаду найближчими тижнями.

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Як повідомляв УНІАН, за даними KSE, протягом тижня кількість нових виявлених випадків COVID-19 в Україні зменшилася на 22%, завантаженість ліжок з киснем з 35% - до 29%.

Станом на 21 грудня Україна посідає 14-ту позицію серед 15 великих країн Європи за рівнем захворюваності на COVID-19. Також в Україні за добу зафіксовано 346 летальних випадків від коронавірусу.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.