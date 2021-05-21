За добу померли понад 200 українців з COVID-19.

В Україні за минулу добу виявили 4 984 нові випадки COVID-19 - серед них 278 дітей та 97 медпрацівників. Також 12 845 пацієнтів одужали, а 202 — померли від ускладнень. До лікарень із підозрою чи підтвердженим захворюванням потрапили 1 785 людей.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Добовий показник захворюваності тримається на одному рівні. Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищила число хворих. Така динаміка спостерігається понад три тижні.

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Найбільше нових випадків виявили у Києві (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354) та Київській (348) областях.

З початку пандемії в нашій країні зафіксували 2 175 382 випадки коронавірусу: з них 1 929 039 людей одужали та 49 101 помер від ускладнень. Сьогодні хворіє 197 242 українці - на 8 063 особи менше, ніж минулої доби.

За даними сайту Worldometers Україна серед країн світу займає 20 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 6 позицію і 8 за смертністю.

Тест на коронавірус: що відомо

Лабораторії за минулу добу зробили 62 577 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 26 154, методом ІФА — 11 454. Також зробили 24 969 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Протягом усього часу в Україні здійснили 9,9 млн ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

18 913 людей щеплено проти COVID-19 за добу 20 травня 2021 року. Одну дозу отримали 6 287 людей, повністю імунізовані - 12 626 людини.

Протягом доби працювали 289 мобільних бригад та 382 пункти щеплення.

Станом на 20 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 577 799 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 971 034 осіб, з них отримали 1 дозу – 971 032 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 60 696 осіб. Загалом проведено 1 031 728 щеплень.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко