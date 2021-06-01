За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Києві, Запорізькій та Київській областях.

В Україні за добу виявлено 2137 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 91 дитина та 56 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Як повідомляється, за добу було госпіталізовано 579 осіб; зафіксовано 163 летальних випадків; одужали 12 085 осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 51 964 (зокрема методом ПЛР – 26 468, методом ІФА – 11 271); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 225.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 204 631 особа;

одужало – 2 053 167 осіб;

летальних випадків – 50 699;

проведено ПЛР-тестувань – 10 207 245.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (434), Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях.

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 434 випадки;

Вінницька область – 29 випадків;

Волинська область – 53 випадки;

Дніпропетровська область – 137 випадків;

Донецька область – 88 випадків;

Житомирська область – 31 випадок;

Закарпатська область – 15 випадків;

Запорізька область – 176 випадків;

Івано-Франківська область – 33 випадки;

Київська область – 138 випадків;

Кіровоградська область – 13 випадків;

Луганська область – 57 випадків;

Львівська область – 111 випадків;

Миколаївська область – 72 випадки;

Одеська область – 66 випадків;

Полтавська область – 115 випадків;

Рівненська область – 117 випадків;

Сумська область – 35 випадків;

Тернопільська область – 32 випадки;

Харківська область – 84 випадки;

Херсонська область – 23 випадки;

Хмельницька область – 44 випадки;

Черкаська область – 89 випадків;

Чернівецька область – 61 випадок;

Чернігівська область – 84 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Ірина Погоріла