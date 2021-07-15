В Україні за добу виявили 623 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 37 дітей та 12 медпрацівників.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 387 осіб; зафіксовано 20 летальних випадків; одужали 589 осіб.
Крім цього, проведено тестувань за добу – 42 228 (зокрема методом ПЛР – 19 536, методом ІФА – 8 892); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 800.
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За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 242 868 осіб;
- одужало – 2 179 665 осіб;
- летальних випадків – 52 685;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 101 770.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (177), Одеській (57), Житомирській (33), Донецькій (32) та Київській (31) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 177 випадків;
Вінницька область – 13 випадків;
Волинська область – 2 випадки;
Дніпропетровська область – 20 випадків;
Донецька область – 32 випадки;
Житомирська область – 33 випадки;
Закарпатська область – 2 випадки;
Запорізька область – 26 випадків;
Івано-Франківська область – 11 випадків;
Київська область – 31 випадок;
Кіровоградська область – 3 випадки;
Луганська область – 21 випадок;
Львівська область – 30 випадків;
Миколаївська область – 25 випадків;
Одеська область – 57 випадків;
Полтавська область – 13 випадків;
Рівненська область – 8 випадків;
Сумська область – 21 випадок;
Тернопільська область – 7 випадків;
Харківська область – 21 випадок;
Херсонська область – 11 випадків;
Хмельницька область – 10 випадків;
Черкаська область – 22 випадки;
Чернівецька область – 10 випадків;
Чернігівська область – 17 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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