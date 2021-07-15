За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, Одеській та Житомирській областях.

В Україні за добу виявили 623 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 37 дітей та 12 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 387 осіб; зафіксовано 20 летальних випадків; одужали 589 осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 42 228 (зокрема методом ПЛР – 19 536, методом ІФА – 8 892); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 800.

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 242 868 осіб;

одужало – 2 179 665 осіб;

летальних випадків – 52 685;

проведено ПЛР-тестувань – 11 101 770.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (177), Одеській (57), Житомирській (33), Донецькій (32) та Київській (31) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 177 випадків;

Вінницька область – 13 випадків;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 20 випадків;

Донецька область – 32 випадки;

Житомирська область – 33 випадки;

Закарпатська область – 2 випадки;

Запорізька область – 26 випадків;

Івано-Франківська область – 11 випадків;

Київська область – 31 випадок;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 21 випадок;

Львівська область – 30 випадків;

Миколаївська область – 25 випадків;

Одеська область – 57 випадків;

Полтавська область – 13 випадків;

Рівненська область – 8 випадків;

Сумська область – 21 випадок;

Тернопільська область – 7 випадків;

Харківська область – 21 випадок;

Херсонська область – 11 випадків;

Хмельницька область – 10 випадків;

Черкаська область – 22 випадки;

Чернівецька область – 10 випадків;

Чернігівська область – 17 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Ірина Погоріла