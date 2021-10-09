Глава МОЗ Віктор Ляшко відвідав цей регіон у зв'язку зі значним поширенням коронавірусу.

Херсонська область може перейти до "червоного" рівня епіднебезпеки, однак остаточне рішення має ухвалити Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сьогодні під час перебування в Херсонській області, яку відвідав у зв'язку зі значним поширенням там коронавірусу.

За його словами, Державна комісія з питань ТЕБ та НС збереться на своє засідання орієнтовно 12 - 13 жовтня.

Очільник МОЗ відвідав кілька лікарень області та центри масової вакцинації, повідомляє прес-служба Херсонської ОДА.

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Він зазначив, що побачив в одній лікарні повністю зайняте реанімаційне відділення, але серед пацієнтів там немає жодного вакцинованого.

"Зараз ми маємо ефективний спосіб запобігти тяжкому або середньому перебігу хвороби - вакцинація. Потрібно розуміти, що ризик захворіти значно страшніше, аніж можливі побічні ефекти після вакцинації, які в більшості випадків минають через добу. Антивакцинаторські погляди дуже швидко змінюються, коли справа доходить до апаратів ШВЛ", - сказав Ляшко.

Міністр вважає, що сьогодні Україна може робити понад мільйон щеплень щотижня. За прикладом країн ЄС, високий рівень вакцинації населення дозволить послабити карантинні обмеження, додав він.

"Для цього є достатня кількість вакцини, а також спроможність медичної системи. Однак потрібне ще й бажання населення", - зауважив Ляшко.

"Нам подобаються черги в пункти щеплень, нам не подобаються черги з "швидких" до ковідних відділень", - резюмував міністр.

Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, станом на 9 жовтня в 15 областях України вже є показники "помаранчевої" зони епіднебезпеки.

Це Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька, а також Київська області.

Автор: Тамара Отовська