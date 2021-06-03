До переліку увійшли 257 лікарень.

В Україні затверджено новий перелік закладів для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, до нього увійшли 257 лікарень.

Про це повідомляє прес-служба Національної служби здоров’я.

Як зазначається, одні з них залишаються опорними лікарнями, які продовжуватимуть забезпечувати інфекційну готовність на постійній основі. Інші, так звані лікарні “другої хвилі”, залучаються до надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 з 1 червня і будуть або виключатися з мережі, у разі зниження показників захворюваності, або розширюватися за рахунок лікарень “третьої хвилі” (за необхідності).

Читайте такожУ МОЗ пояснили, коли людина вважається повністю імунізованою від коронавірусу"Оновлення мережі не вплине на пацієнтів, які зараз перебувають у стаціонарі та долають COVID-19. Жоден не має бути виписаний з лікарні до завершення лікування. Про розробку нових маршрутів пацієнтів відповідно до нового переліку закладів охорони здоров’я має подбати місцева влада. Усі послуги, надані лікарнями у травні за пакетом «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19», будуть оплачені НСЗУ у повному обсязі", - уточнили в службі.

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Автор: Леся Лещенко