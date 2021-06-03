За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

В Україні за добу виявлено 2581 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 122 дитини та 129 медпрацівників.

Про це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зазначається, що за добу госпіталізовано 1059 осіб; зафіксовано 102 летальних випадків; одужало 9519 осіб.

Крім цього, за добу проведено тестувань – 58 729 (зокрема методом ПЛР – 26 468, методом ІФА – 11 308); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 953.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 209 417 осіб;

одужало – 2 072 091 особа;

летальних випадків – 50 959;

проведено ПЛР-тестувань – 10 261 649.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (529), Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.

Читайте такожПоказники захворюваності COVID-19 в Україні досягли рівня вересня 2020 рокуКількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 529 випадків;

Вінницька область – 30 випадків;

Волинська область – 77 випадків;

Дніпропетровська область – 177 випадків;

Донецька область – 120 випадків;

Житомирська область – 79 випадків;

Закарпатська область – 48 випадків;

Запорізька область – 182 випадки;

Івано-Франківська область – 57 випадків;

Київська область – 143 випадки;

Кіровоградська область – 30 випадків;

Луганська область – 48 випадків;

Львівська область – 154 випадки;

Миколаївська область – 65 випадків;

Одеська область – 50 випадків;

Полтавська область – 40 випадків;

Рівненська область – 110 випадків;

Сумська область – 78 випадків;

Тернопільська область – 51 випадок;

Харківська область – 134 випадки;

Херсонська область – 92 випадки;

Хмельницька область – 79 випадків;

Черкаська область – 75 випадків;

Чернівецька область – 53 випадки;

Чернігівська область – 80 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Ірина Погоріла