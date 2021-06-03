В Україні за добу виявлено 2581 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 122 дитини та 129 медпрацівників.
Про це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зазначається, що за добу госпіталізовано 1059 осіб; зафіксовано 102 летальних випадків; одужало 9519 осіб.
Крім цього, за добу проведено тестувань – 58 729 (зокрема методом ПЛР – 26 468, методом ІФА – 11 308); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 953.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 209 417 осіб;
- одужало – 2 072 091 особа;
- летальних випадків – 50 959;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 261 649.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (529), Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.
Читайте такожПоказники захворюваності COVID-19 в Україні досягли рівня вересня 2020 рокуКількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 529 випадків;
Вінницька область – 30 випадків;
Волинська область – 77 випадків;
Дніпропетровська область – 177 випадків;
Донецька область – 120 випадків;
Житомирська область – 79 випадків;
Закарпатська область – 48 випадків;
Запорізька область – 182 випадки;
Івано-Франківська область – 57 випадків;
Київська область – 143 випадки;
Кіровоградська область – 30 випадків;
Луганська область – 48 випадків;
Львівська область – 154 випадки;
Миколаївська область – 65 випадків;
Одеська область – 50 випадків;
Полтавська область – 40 випадків;
Рівненська область – 110 випадків;
Сумська область – 78 випадків;
Тернопільська область – 51 випадок;
Харківська область – 134 випадки;
Херсонська область – 92 випадки;
Хмельницька область – 79 випадків;
Черкаська область – 75 випадків;
Чернівецька область – 53 випадки;
Чернігівська область – 80 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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