Українців з ОРДЛО, які хочуть вакцинуватися від COVID-19, будуть пропускати на підконтрольну Україні територію без самоізоляції.

В Україну без обов'язкової самоізоляції будуть пропускати жителів ОРДЛО, які бажають вакцинуватися від коронавірусу. Списки таких громадян будуть передані на КПВВ на Донбасі.

Як повідомили у прес-центрі ДПС, без самоізоляції пропускатимуть громадян України, які бажають здійснити вакцинацію від COVID-19 на території, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження в повному обсязі.

Умовою пропуску є пред'явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором. Також списки громадян, запрошених пройти вакцинацію, будуть надходити і безпосередньо в КПВВ.

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Громадяни України, які підлягають самоізоляції під час прямування на контрольовану територію, зобов'язані встановити та активувати мобільний додаток системи "Вдома". У разі неможливості установки мобільного додатку вони підлягають обсервації. А іноземцям при перетині лінії розмежування, крім цього, необхідно мати і поліс страхування.

Нагадаємо, в Україні стартувала запис на щеплення проти COVID-19 громадян України, які проживають на тимчасово окупованих Росією територіях Донецької, Луганської областей, АР Крим та Севастополя.

Коронавірус в ОРДЛО

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Автор: Вікторія Гордієнко