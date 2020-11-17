Також у Сполучених Штатах готові посилити співпрацю по програмах у боротьбі з такими інфекційними захворюваннями, як кір, туберкульоз та ін.

У Сполучених Штатах Америки готові посприяти Україні у підписанні контрактів на отримання вакцини від коронавірусу.

Про це йшлося під час телефонної розмови міністра охорони здоров’я України Максима Степанова і міністра охорони здоров'я та соціальних послуг США Алекса Азара, повідомили у прес-службі українського МОЗ.

Азар зауважив, що отримання вакцини Україною є пріоритетом для американського уряду США.

«Пан Алекс Азар пообіцяв сприяти посиленню комунікації МОЗ України з такими компаніями-виробниками вакцин, як Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer та Novavax для пришвидшення підписання контрактів у отриманні вакцини», - йдеться у повідомленні.

Крім того, американський міністр наголосив на готовності посилити співпрацю по програмах у боротьбі з такими інфекційними захворюваннями, як кір, туберкульоз та ін.

Читайте такожШмигаль розповів, скільки вакцин від COVID-19 має отримати Україна навесні

Вакцини від Pfizer і Moderna:

16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.

Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.

Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращі, ніж більшість експертів сподівалася. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Закелова