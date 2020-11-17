У Сполучених Штатах Америки готові посприяти Україні у підписанні контрактів на отримання вакцини від коронавірусу.
Про це йшлося під час телефонної розмови міністра охорони здоров’я України Максима Степанова і міністра охорони здоров'я та соціальних послуг США Алекса Азара, повідомили у прес-службі українського МОЗ.
Азар зауважив, що отримання вакцини Україною є пріоритетом для американського уряду США.
«Пан Алекс Азар пообіцяв сприяти посиленню комунікації МОЗ України з такими компаніями-виробниками вакцин, як Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer та Novavax для пришвидшення підписання контрактів у отриманні вакцини», - йдеться у повідомленні.
Крім того, американський міністр наголосив на готовності посилити співпрацю по програмах у боротьбі з такими інфекційними захворюваннями, як кір, туберкульоз та ін.
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Вакцини від Pfizer і Moderna:
- 16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.
- Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.
- Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращі, ніж більшість експертів сподівалася. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.
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