Президент Володимир Зеленський буде вакцинуватися від коронавірусу власним коштом.
Про це він заявив у інтерв’ю журналу «Фокус», відповідаючи на питання, чи буде призначена йому як президенту безкоштовна вакцина.
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«Я нічого безкоштовно як президент не беру», - наголосив він.
«Коли ми говоримо з компаніями, які постачатимуть в Україну вакцину, вони просять відкрити для них комерційний ринок. Це говорить про те, що є сегмент людей у всьому світі, і наша країна не виняток, які не звертатимуть уваги на ціну. Вони розуміють, що у держави є пріоритетні групи населення – це бідні люди, лікарі, армія, вчителі, люди з важкими хворобами. Тому такі, як я, будемо вакцинуватися за свій рахунок. Це нормально», - додав глава держави.
Вакцина від коронавірусу в Україні
- У березні очікується поставка в Україну першої партії з 8 млн доз вакцини у рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.
- 24 грудня глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках глобальної ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.
- Цього ж дня Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках.
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