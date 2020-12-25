Глава держави наголосив, що «нічого безкоштовно як президент не бере».

Президент Володимир Зеленський буде вакцинуватися від коронавірусу власним коштом.

Про це він заявив у інтерв’ю журналу «Фокус», відповідаючи на питання, чи буде призначена йому як президенту безкоштовна вакцина.

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«Я нічого безкоштовно як президент не беру», - наголосив він.

«Коли ми говоримо з компаніями, які постачатимуть в Україну вакцину, вони просять відкрити для них комерційний ринок. Це говорить про те, що є сегмент людей у всьому світі, і наша країна не виняток, які не звертатимуть уваги на ціну. Вони розуміють, що у держави є пріоритетні групи населення – це бідні люди, лікарі, армія, вчителі, люди з важкими хворобами. Тому такі, як я, будемо вакцинуватися за свій рахунок. Це нормально», - додав глава держави.

Вакцина від коронавірусу в Україні

У березні очікується поставка в Україну першої партії з 8 млн доз вакцини у рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

24 грудня глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках глобальної ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

Цього ж дня Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках.

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Автор: Дмитро Шварц