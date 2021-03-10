Від початку кампанії з вакцинації щеплено 23 тис. 480 українців.

В Україні протягом минулої доби 4 тис. 362 особи щеплено від COVID-19.

Як повідомляється у Telegram-каналі МОЗ «Коронавірус_інфо», найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (660).

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 23 тис. 480 українців, з них отримали одну дозу – 23 тис. 480. Найбільша кількість щеплених у Донецькій області (3 тис. 134), найменша – у Сумській області (430).

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.

МОЗ внесло зміни в національний план вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації вакцинальної кампанії.

Наразі в Україні вакцинацію проводять вакциною CoviShield, виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією.

Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

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Автор: Світлана Закелова