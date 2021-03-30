В Україні за минулу добу зробили 14 433 щеплення від коронавірусу. З початку кампанії вакцинували вже 212 898 осіб, з них вже двоє отримали обидві дози вакцини.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.
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Найбільше щеплень за вчора зробили в Києві (1740).
Щеплення проводилися 152 мобільними бригадами з імунізації та 656 пунктами щеплення.
Від початку вакцинальної кампанії щепилися 212898 людей, з них отримали 1 дозу – 212896, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.
Учора до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 371406 людей.
Вакцинація проти коронавірусу: що відомо
- Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.
- В Україні щеплення роблять поки що тільки вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією.
- При вакцинації від СOVID-19 не можна використовувати другу дозу препарату іншого виробника – епідеміолог
- Україна до 15 квітня може отримати першу партію вакцин від COVAX - Степанов
- У МОЗ заявили про готовність вакцинувати від коронавірусу до чотирьох мільйонів українців на місяць
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