Найбільше щеплень за вчора зробили в Києві - 1740 за добу.

В Україні за минулу добу зробили 14 433 щеплення від коронавірусу. З початку кампанії вакцинували вже 212 898 осіб, з них вже двоє отримали обидві дози вакцини.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

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Найбільше щеплень за вчора зробили в Києві (1740).

Щеплення проводилися 152 мобільними бригадами з імунізації та 656 пунктами щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії щепилися 212898 людей, з них отримали 1 дозу – 212896, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.

Учора до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 371406 людей.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

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Автор: Наталя Нічишина