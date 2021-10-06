Уряд схвалив постанову, яка стосується проведення вакцинації від COVID-19.

Кабінет міністрів виділив 25 мільйонів гривень на проведення інформаційно-комунікаційної кампанії серед населення щодо вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна постанова прийнята під час засідання уряду.

Рішення прийнято без обговорення.

Координуватиме розробку контенту Міністерство охорони здоров’я.

"Вдячний уряду за підтримку моєї ініціативи для промоції вакцинації на телебаченні, адже реклами в межах соціальної квоти – недостатньо для масового інформування українців. Тому сьогодні ми інвестуємо в рекламу, аби ще раз пояснити та переконати українців захищати себе від коронавірусу саме завдяки вакцинації", – пояснив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він додав, що наразі спеціалізована допомога при COVID-19 надається в 307 лікарнях, в яких залучено понад 47 тис. ліжок. З 1 жовтня, реагуючи на зростання захворюваності на COVID-19, ліжковий фонд було збільшено на 3648 одиниць. Крім того, в областях закупили та отримали 14 790 кисневих концентраторів, 161 комп’ютерний томограф та 148 рентген-апаратів. Урядом виділено ще одну додаткову субвенцію на удосконалення систем киснепостачання лікарень.

У МОЗ нагадали, що з березня по серпень 2021 року на телебаченні розміщено 6 відеороликів з інформацією про вакцинацію від COVID-19 у межах соціальної квоти та партнерства. За даними Nielsen Ukraine, за цей час тема вакцинації охопила 19,3 млн або 71% ТВ-аудиторії українців старших 18 років.

Окрім оперативного інформування на офіційних каналах МОЗ, запущено кілька інформаційних кампаній з використанням зовнішньої реклами, розміщенням матеріалів у точка дотику з громадянами, онлайн-промо та партнерствами.

Читайте такожУ МОЗ повідомили, чи будуть вводити в Україні третю дозу COVID-вакцини (відео)Серед таких кампаній "Вакцинація – єдиний спосіб захистити себе від COVID-19" про етапність та принципи вакцинальної кампанії (весна 2021), "Захищені" з історіями людей, які вакцинувались (літо-осінь 2021) та "Час вакцинуватись" про центри масової вакцинації (літо 2021). Розробку та імплементацію інформаційних кампаній підтримують міжнародні донори, серед яких Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Всесвітня організація охорони здоров’я, Європейський Союз, Світовий Банк, уряд Швейцарії, Червоний Хрест та ін.

Зі стартом вакцинації від COVID-19, у лютому 2021 року створений Комунікаційний центр вакцинації від COVID-19, який щоденно інформує українців про особливості та перебіг вакцинальної кампанії.

Нагадаємо, минулої доби в Україні 117 тис. 234 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 58 тис. 659 людей, повністю імунізовані - 58 тис. 575.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 млн 300 тис. 774 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 млн 879 тис. 300. Загалом зроблено 13 млн 180 тис. 072 щеплення.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко