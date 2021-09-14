Наразі в Україні ліжка з киснем в ковідних лікарнях зайняті на 22%, а реанімаційні ліжка - на 27%, що поки не створює надмірного навантаження на систему охорони здоров’я.

Кількість виявлення нових випадків COVID-19 в Україні за тиждень зросла на 46%, а рівень госпіталізації - на 31%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

"Захворюваність в Україні вже досягла середнього світового рівня. Якщо світовий тренд останніми днями показує незначний спад, то Україна навпаки великими темпами додає по кількості нових виявлених випадків на добу - за тиждень плюс 46%", - зазначив він.

За даними KSE, зростання цього показника продовжиться таким ж темпами або навіть пришвидшиться через появу нових локальних епіцентрів спалаху COVID-19.

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"Якщо ще тиждень тому ми говорили про те, що коефіцієнт виявлення нових випадків був менше 5%, що відповідає рекомендаціям ВООЗ, то зараз він перевищив 6%... Добові госпіталізації знову прискорюються - зросли на 31% за тиждень. Це дуже високі темпи", - розповів Ганиченко.

Крім того, він повідомив, що розрив між кількістю госпіталізацій та виписок за тиждень зріс на 40%, що означає прискорення заповнення ковідних ліжок у лікарнях.

"Зараз заповненість ліжок зросла на 5% за тиждень, коли на минулому тижні ці темпи становили 3%, а раніше 1-2%... Проте, ситуація залишається контрольованою, адже немає надмірного навантаження на систему охорони здоров’я...", - пояснив експерт.

За його словами, наразі в Україні ліжка з киснем в ковідних лікарнях зайняті на 22%, а реанімаційні ліжка - на 27%, що поки не створює надмірного навантаження на систему охорони здоров’я.

"З цим система поки може впоратися. Ці навантаження зараз виходять на рівень в середньому 1 тис. госпіталізованих на добу в середньому за тиждень... Коли у весняну хвилю COVID-19 Україна входила з показником 1,8-2 тис. госпіталізацій на добу", - додав Ганиченко.

Крім цього, у KSE прогнозують, що до кінця вересня загальний показник смертності від COVID-19 досягне 58 тис. померлих. Зокрема, Ганиченко зазначив, що показник смертності в результаті ускладнень COVID-19 цього тижня становить близько 50 померлих в середньому за добу, а минулого тижня цей показник в середньому становив 38 осіб.

"Числа відносно невеликі, але зростання ми все ж таки спостерігаємо, однак воно очікувано відповідає тенденціям захворюваності, які були два-три тижні тому в Україні", - пояснив експерт.

Враховуючи те, що захворюваність лише набирає обертів в Україні, та поточні темпи вакцинації, у KSE очікують, що смертність продовжить зростати.

Ганиченко нагадав, що КSE спрогнозувала такі сценарії розвитку захворюваності на COVID-19: "зелений" (оптимістичний), "жовтий" (середній) та "чорний" (песимістичний).

"Якщо говорити про поточний квартал, то зараз реалізовується "жовтий" сценарій KSE, який означає, що до кінця вересня варто очікувати до 58 тисяч померлих з початку пандемії. Однак ми очікуємо, що традиційно числа будуть трохи менші за "жовтий" сценарій через те, що дані до офіційної статистики вносяться із запізненням. Але по факту реальна смертність буде наближатися до "жовтого" сценарію", - додав він.

Коронавірус в Україні: деталі

В Україні перший підтверджений випадок коронавірусу був зафіксований 3 березня 2020 року, 20 березня стало відомо про одужання цього пацієнта.

Станом на 14 вересня 2021 року кількість інфікованих COVID-19 зросла до 2 321 156, включно з 54 457 летальними випадками. Загалом одужали 2 223 272 людини.

Вакцинація від коронавірусу в Україні почалася 24 лютого 2021 року - спочатку серед груп ризику, а з кінця травня отримати щеплення можуть усі бажаючі у центрах масової вакцинації у різних містах країни.

Влітку 2021 року пандемія коронавірусу в Україні пішла на спад, тож більшість карантинних обмежень були зняті. Втім, влада вже заговорила про те, що до осені Україну може накрити нова хвиля коронавірусу - цього разу очікується ще більш небезпечний штам Дельта.

Автор: Антоніна Доломанжи