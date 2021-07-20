Навіть коли людей пустили в приміщення, чекати в черзі їм довелося стоячи.

На вулиці Полтавський шлях у Харкові центр вакцинації 40 хвилин нікого не пускав всередину. Люди змушені були чекати на вулиці, під палючим сонцем в 30-градусну спеку.

Фото з місця подій опубліковане у Харківському Telegram-каналі "Труха". Навіть коли людей пустили в приміщення, чекати черги їм довелося стоячи.

Зазначається, що до Харкова сьогодні доставили 60 тис.доз вакцини Moderna. Всього Харківській області виділили 120 тис.доз препарату від цього виробника. Другі 60 тис. доз для повторних щеплень проти коронавірусу мають доставити протягом трьох тижнів

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Вакцина Moderna в Україні

18 липня Україна отримала 2 млн доз вакцини Moderna. Препарат надано урядом США через глобальну ініціативу COVAX. Вакцина з цієї поставки призначена для організованих колективів та професійних груп з попередніх етапів вакцинації.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що після повного курсу щеплення Moderna можна буде отримати міжнародний сертифікат. Повний курс передбачає введення двох доз вакцини з інтервалом в 28 днів.

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Автор: Дмитро Захаров