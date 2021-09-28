Наголошується, що вакциновані люди, які перенесли COVID-19, мають вдвічі більший ризик захворіти на COVID-19 знову, ніж вакциновані.

Люди, які перехворіли на коронавірус, теж повинні робити щеплення від нього, через те, що антитіла не вічні і потім пропадають.

Про це розповіли в Telegram-каналі МОЗ України.

Як повідомили у відомстві, на сьогодні ВООЗ рекомендує робити щеплення від COVID-19, навіть якщо ви вже перехворіли. Імунітет після перенесеної хвороби залежить індивідуально від кожного організму і невідомо, скільки природний імунітет буде захищати вас.

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Одне дослідження Центрів контролю та профілактики захворювань США (C.D.C) показує, що вакциновані люди, які перенесли COVID-19, мають вдвічі більший ризик захворіти на COVID-19 знову, ніж вакциновані.

"Якщо ви хочете бути впевнені в захисті від тяжкого перебігу, госпіталізації та смерті від COVID-19 - вакцинуйтеся", - сказано в повідомленні МОЗ.

Як повідомляв УНІАН, станом на сьогодні, 28 вересня, кількість введення перших доз вакцини від COVID-19 зросла майже на 25%. Показники різко збільшилися з моменту оголошення жовтого рівня епідемії 23 вересня.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6 851 531 особа, з них отримали одну дозу - 6 851 529 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози - 5 508 212 осіб. Всього зробили 12 359 741 щеплення.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко