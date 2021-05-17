Особливу небезпеку представлятиме індійський штам хвороби.

В Україні восени очікується новий спалах захворюваності на коронавірус, однак влітку буде спад.

Такий прогноз зробив професор, вірусолог, академік НАН Володимир Широбоков, пише "Обозреватель".

"Не дуже згоден з прогнозом МОЗ по четвертій хвилі в Україні. Але якщо завезуть новий індійський штам – можливий ще певний підйом. Коронавірус – сезонне захворювання. Влітку має бути послаблення, а восени знову буде спалах", – зазначив Широкобоков.

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За його даними, індійський штам ковіду має подвійну мутацію і здатний викликати більш важкі форми захворювання.

"Цей штам дійсно небезпечний, викликає більш важкі форми захворювання. Вражає не тільки літніх людей, а й середнього віку. Вірус набуває темпи мутаційної активності і це далеко не останній варіант, який нас чекає", – резюмував вірусолог.

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Автор: Юрій Годован