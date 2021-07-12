У відомстві радять українцям пити багато води під час спеки.

У Міністерстві охорони здоров'я радять українцям пити багато води у час літньої спеки.

Про це МОЗ повідомляє у Facebook.

"Коли надворі спека, вкрай важливо не тільки вберегтися від теплового удару та охолоджувати організм, але й достатнього пити рідини, щоб уникнути зневоднення", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ пояснили, чому організму потрібно вдосталь води.

"Вона забезпечує нормальний перебіг безлічі процесів обміну речовин: підтримує нормальну температуру тіла, виводить з сечею кінцеві продукти обміну речовин і токсини тощо. Нормальний обмін речовин порушується вже при втраті тілом 1% води", - наголосили медики.

Також у міністерстві розповіли, що скільки треба пити води на день.

"Чіткої формули немає. Все залежить від того, в якому кліматі ви живете, наскільки фізично активні під час спеки. За базу беруть розрахунок 30-60 мілілітрів на 1 кілограм ваги. В спекотну погоду і за умови фізичної активності слід орієнтуватися на верхню планку - 60 мілілітрів на 1 кілограм. Якщо ж температура на вулиці не висока і особливої активності нема, то нормою буде 30 мілілітрів на 1 кілограм", - сказано у повідомленні.

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Медики закликають пити воду впродовж дня, а не лише тоді, коли відчувається спрага.

«Бо спрага - це сигнал, що вашому організмові вже бракує води. Майте при собі пляшку, яку завжди можна наповнити. Це дозволить вам контролювати регулярність та об’єм випитого. Зважте, що і води буває забагато. Рекомендована доза води — не більше 1,5 літра на годину, інакше у вашій крові може знизитися рівень солі. Подібне трапляється не часто, але краще споживання такого об’єму води розтягнути в часі», - зазначається у рекомендації.

Також медики зазначають, що не треба замінювати воду солодкими напоями і тим більше алкоголем, оскільки такі напої сприяють виведенню з організму не тільки води, але й солей.

«Тому якщо хочеться урізноманітнити смак, краще додати до води шматок лимона чи апельсина, або ж взяти фруктове чи овочеве смузі без доданого цукру», - додали в МОЗ.

Крім того, медики порадили у спеку не пропускати прийомів їжі.

«Завдяки цьому та достатній кількості води ви відновите водно-сольовий баланс організму. Зазвичай вам достатньо води, якщо ви рідко відчуваєте спрагу та якщо ваша сеча прозора або світло-солом’яного кольору. Також не забувайте пити до, під час та після тренувань, а також під час прийому їжі», - підсумували у МОЗ.

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Автор: Віталій Саєнко