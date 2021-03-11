Піклуватися про стан здоров'я необхідно завжди й намагатися підвищити власний імунітет.

Людський організм здатен повноцінно функціонувати, коли він відповідним чином взаємодіє з різноманітним мікробним світом. Здоровий імунітет може правильно відреагувати на того чи іншого мікроба, що має контакт із людиною.

Що таке імунітет?

Імунітет – це захисні властивості нашого організму, за допомогою яких виявляються і знешкоджуються чужорідні речовини.

Читайте такожЯк підвищити артеріальний тиск - найдієвіші способиЗавдяки імунітету людське тіло здатне розпізнавати й блокувати бактерії та віруси, котрі негативно впливають на наше здоров'я. Імунна система захищає від різних інфекцій, дозволяє ефективно протистояти хворобам, підтримуючи організм у хорошій формі.

Зазвичай виділяють два типи імунітету – вроджений та адаптивний.

Вроджений імунітет – це здатність організму розпізнавати і знешкоджувати різні бактерії та віруси за загальними ознаками. З цією властивістю організму людина народжується.

Адаптивний (штучний) імунітет – той, котрого людина набуває в процесі зіткнення з більш специфічними патогенами, після хвороб або щеплень. У цьому випадку організм починає виробляти власні антитіла, і ця здатність зберігається на довгі роки.

Причини послаблення імунітету

Імунна система – складна структура, тому існує багато можливих причин для її зниження. Вони можуть бути пов'язані зі способом життя та навколишнім середовищем, а також з різними захворюваннями й патологіями. Серед основних причин зниження імунітету:

несприятлива екологічна обстановка, проживання в забрудненому мегаполісі;

неправильне харчування впродовж тривалого часу, переїдання;

захоплення шкідливими звичками, наприклад, зловживання алкоголем, тютюнопаління, наркотики;

регулярні стреси і депресивні стани;

розумова і фізична перевтома, недостача сну;

перенесені травми або важкі операції;

неполадки в роботі печінки і нирок;

травми, крововтрати та опіки;

будь-яке інфекційне захворювання, травма, які мають тривалий характер;

прийом антибіотиків та інших лікарських медикаментів упродовж тривалого часу;

надмірне фізичне навантаження або ж недостатня фізична активність.

Як зміцнити імунітет

Підвищити захисні сили свого організму і зміцнити імунітет можна за допомогою низки методів. При цьому потрібно застосовувати комплексний підхід, адже будь-яка дрібниця в цьому випадку є дуже важливою.

Загартовування

Розпочати можна з того, щоб більше гуляти, частіше провітрювати квартиру, вмиватися прохолодною водою. Потім можна переходити до більш серйозних процедур таких, як обливання холодною водою, контрастного душу. Однак тут важлива помірність, поступовість та регулярність.

Нормалізація режиму та сну

Режим дуже важливий для нормальної роботи організму й гарного самопочуття людини. Слід налаштувати режим сну, намагатися висипатися, встаючи та лягати в один і той самий час. Це особливо актуально, якщо спосіб життя став причиною зниження імунітету.

Правильне харчування

Аби отримувати всі необхідні речовини і мікроелементи, харчування має бути максимально різноманітним. Добре, якщо на столі завжди будуть свіжі овочі та фрукти. Йдеться насамперед про корисні для імунної системи – цитрусові (особливо лимони).

Фізична активність

Заняття спортом – чудовий метод позбутися зайвих кілограмів, нормалізувати сон, зміцнити тіло і, відповідно, імунітет. Важливо знати міру, щоб не перенавантажити свій організм.

Уникання стресів і перевтоми

Важливу роль у справі підвищення імунітету грає і настрій людини. Адже перевтома та стрес виснажує життєві ресурси організму й імунна система перестає функціонувати належним чином. Обов'язково треба знайти можливість відпочити і відновити сили.

Позбутися шкідливих звичок

Куріння, алкоголь, зловживання лікарськими і наркотичними препаратами дуже сильно послаблюють імунну систему організму, погіршують функціонування багатьох органів. Крім того, послаблювати імунітет можуть і багато лікарських препаратів, що слід враховувати.

Регулярний прийом вітамінів

Оскільки в продуктах вони можуть міститися в недостатній кількості, варто заповнювати їх дефіцит аптечними препаратами. Потреба у вітамінах особливо зростає у період хвороб, стресів, депресій, підвищеного навантаження, вагітності, в разі куріння і зловживання алкоголем, прийому антибіотиків.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Аліна Вишневська