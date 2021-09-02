Медик рекомендує не поспішати з томографією легень та вчасно робити тест.

Головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький дав низку порад на випадок захворювання COVID-19.

Свій особистий перелік рекомендацій медик оприлюднив у Facebook. За його словами, в інших лікарів деякі пункти можуть відрізнятись, але це нормально, бо кожен має власний досвід та погляд.

Зокрема, Жиравецький рекомендує вчасно збивати температуру з першого дня захворювання і вчасно робити тест на COVID. Це допоможе зрозуміти, чи потрібно обмежити спілкування з тими, хто не хворів.

"Якщо ви взнали, що у вас підтвердився COVID-19 попередьте тих знайомих з якими Ви тісно контактували останніх 5 днів, щоб вони розуміли, що якщо у них з‘явиться температура, то це може бути початок хвороби у них", - продовжує лікар.

Медик не рекомендує виходити на вулицю навіть пацієнтам, які переносять корнавірус легко, особливо на 4-5 день хвороби. Холодне повітря може нашкодити легеням та спричинити ускладнення.

Крім того, заняття спортом варто полишити щонайменше на місяць. Для тих, хто раніше не займався, краще в цей період і не починати.

Лікар рекомендує не поспішати робити комп‘ютерну томографію легень з першого дня захворювання. У випадку наявності супутніх захворювань треба бути на контакті з вузьким спеціалістом (ендокринолог, ревматолог, невропатолог, гастроентеролог, кардіолог).

"Слухайтесь порад лікарів вдома, бо інакше доведеться слухатись у лікарні. Постарайтесь зробити максимум, щоб не потрапити до лікарні", - наголошує лікар.

Жиравецький також рекомендує заздалегідь сформувати домашню аптечку. За його рекомендаціями, там обов’язково мають бути:

Нурофен або німесил. Антибактеріальні засоби - азитроміцин, левофлоксацин, ніфуроксазид. Омепразол – для тих, у кого буває висока кислотність у шлунку. Детралекс - при варикозі та геморої. Дексаметазон - протиалергічний препарат. Креон або мезим. Ношпа. Якщо бувають отити (запалення вух) - отіпакс. Мотиліум. Бетаргін. Якщо були прояви подагри - аллопуринол або аденурік. Пластир. Вальтрекс.

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Крім того, лікар рекомендує не падати духом, не піддаватись паніці, дивитися позитивні фільми, не читати новини та не поширювати фейки щодо COVID.

Жиравецький також заявив, що штам коронавірусу "Дельта" виявився значно небезпечнішим за китайського "початківця" епідемії. Хвороба передається значно швидше та має нові симптоми.

Автор: Дмитро Захаров