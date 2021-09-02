Медик пояснив, що "дельта" передається значно швидше.

Штам коронавірусу "Дельта" виявився значно небезпечнішим за китайського "початківця" епідемії, заявив головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

Як пояснив медик у Facebook, "дельта" передається значно швидше. У пацієнтів з COVID часто розвивається і бактерійна інфекція, яка не так легко піддається лікуванню навіть потужними антибактерійними препаратами.

При цьому стан пацієнта часто є компенсованим і в один момент різко погіршується. Відтак, стан хворого треба ретельно контролювати.

Жиравецький розповів і про нові симптоми коронавірусу.

"Новий симптом - це проблеми з травленням. Деколи пацієнти описують такий симптом, як біль у попереку чи м‘язах. На жаль цього разу британські вчені таки виявились праві, що мутант діє на нас інакше", - вказав він.

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"Судячи з моїх спостережень нас чекають нелегкі місяці, особливо медиків. Позитивом є те що ті хто перехворів раніше і мають антитіла практично вдруге поки не хворіють", - підсумував він.

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Автор: Дмитро Захаров