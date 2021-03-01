З 1 березня українці зможуть записатися в чергу на вакцинацію онлайн.

З 1 березня українці зможуть записатися в чергу на вакцинацію від коронавірусу онлайн за допомогою додатку "Дія". Для цього потрібно подати заявку і чекати своєї черги. Коли настане черга громадянина отримати щеплення, він зможе вибрати медичний пункт для вакцинації, а також призначити дату і час. Записатися в чергу можна також через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я (0 800 505 201).

Як записатися на вакцинацію в додатку "Дія"

Записатися в чергу можна як через Мобільний додаток "Дія", так і в комп'ютерній версії сайту. Щоб записатися на щеплення, авторизуйтесь в додатку і натисніть кнопку "Записатися". Додаток попросить вас перевірити правильність особистих даних, які потрібні для щеплення.

Потім вам потрібно вибрати, до якої категорії громадян ви належите. Від цього залежить ваше місце в черзі на щеплення, оскільки в різні етапи вакцинації прищеплюють різні групи населення.

Зверніть увагу, що працівникам сфери охорони здоров'я, освіти, соціальної сфери, інтернатів, будинків престарілих та інших спеціалізованих установ, військовослужбовцям і працівникам структур державної безпеки не потрібно записуватися в чергу. Ваш роботодавець запише ваш в список за вашим бажанням.

Якщо ви не належите до перерахованих категорій громадян, додаток запропонує вам вибрати населений пункт, в якому ви хочете вакцинуватися.

Після вибору населеного пункту натисніть кнопку "Готово". Коли настане ваша черга отримати щеплення - ви отримаєте повідомлення від програми.

Нагадаємо, що вакцинація від коронавірусу в Україні пройде в чотири етапи. На перших етапах щеплення отримають люди, які мають професійний ризик заразитися коронавірусом, а також жителі будинків престарілих і люди старше 80 років. На третьому етапі щеплення отримають літні громадяни та працівники сфери освіти. Люди з інших груп ризику отримають вакцину на четвертому етапі, який планується в березні 2022 року.

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Автор: Катерина Пулатова