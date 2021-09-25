Виявилося, що у місцевій лікарні перед тим, як розселяти по палатах у людей не беруть тест на коронавірус, тому вірус можна легко підхопити, навіть якщо у людини інша інфекційна хвороба.

У Мукачеві пацієнтка попросила перевести її в палату без хворих на COVID-19. За її словами, у неї вірус не підтвердили. Натомість лікарка її словесно "відправила подалі".

Як передає Закарпатське телебачення / Zakarpatske.TV, пацієнтка розповіла, що напередодні звернулася до лікарні з гарячкою. Під час лікування у медзакладі дізналася, що бабуся в її палаті має позитивний результат ПЛР-тесту.

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Виявилося, що у місцевій лікарні перед тим, як розселяти по палатах у людей не беруть тест на коронавірус, тому вірус можна легко підхопити в лікарні, навіть якщо у людини інша інфекційна хвороба. А воно цього не хотіла, а вдома її чекала маленька дитина.

Тому жінка звернулася до медиків з проханням перевести її звідти. У відповідь на це лікарка інфекційного відділення Мукачівської лікарні сказала у такому разі "піти на чердак".

Відео розмови зняла сама пацієнтка і розповсюдила його в мережі.

Зазначимо, за останні три місяці 98,1% госпіталізованих із COVID-19 в Україні – невакциновані, повідомив заступник міністра – головний державний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

Раніше, як писав УНІАН, у мережі показали фото переповненого "ковідного" відділення лікарні в Харкові.

Коронавірус в Україні, що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко