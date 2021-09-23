Пацієнтів розміщують прямо в коридорі.

Відділення для лікування пацієнтів з коронавірусом Харківської обласної клінічної лікарні переповнене людьми - хворих розміщують навіть у коридорах.

Відповідне фото опублікував сьогодні ввечері один з харківських Телеграм-каналів.

"Ковідне на Трінклера передає привіт антиваксерам, ковід-дисидентам та іншим д****ам", - пише автор публікації. При цьому відзначає героїчну працю лікарів у зазначеному медзакладі.

"Все під контролем. Коридори просторі й затишні", - додає він.

Коронавірус у Харкові та області

Як повідомляється на сайті Харківської ОДА, за минулу добу в регіоні коронавірусну інфекцію підтвердили у 839 осіб. За добу одужали 204 хворих, померли - 14.

Всього по області зареєстровано 160132 лабораторно підтверджених випадки СOVID-19, з них 148327 хворих одужали, 3846 - померли.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Автор: Юрій Годован